Mbappé - PSG : Une annonce importante à venir au Real Madrid ?

Après sept années au PSG, Kylian Mbappé est attendu au terme de la saison du côté du Real Madrid, où il pourrait hériter du numéro 10 de Luka Modric. L’avenir de l’international croate s’écrit en pointillé, avec un départ qui pourrait être officialisé rapidement si les Merengue ne passent pas à l’action pour le conserver.

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé dispute ses derniers matches avec le PSG. Même si rien n’a encore été annoncé, l’international français quittera la capitale après sept saisons passées du côté du Parc des Princes pour rejoindre le Real Madrid, plus que jamais en pole pour enrôler sa grande priorité. Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé pourrait hériter d’un numéro mythique au sein de la Casa Blanca.



Le 10 pour Mbappé ?

Son numéro 7 fétiche étant la possession de Vinicius Jr, Kylian Mbappé pourrait hériter du 10 au Real Madrid, celui qu’il porte en équipe de France. Pour l’heure, c’est Luka Modric qui arbore ce numéro, mais le contrat de l’international croate arrive à expiration et son départ pourrait être acté rapidement.

Modric veut être fixé