Mbappé - PSG : Un grand mensonge dévoilé ?

Thomas Bourseau

Le PSG va devoir vivre sans Kylian Mbappé la saison prochaine au vu de l’annonce de son départ la semaine dernière. Le Real Madrid semble être son prochain challenge, à moins qu’un avenir en Premier League se dessine comme certains médias l’ont laissé entendre ces derniers mois ? Il n’en serait finalement rien à en croire Fabrizio Romano.

Kylian Mbappé a mis le feu au mercato pendant des années. Dès 2020, le10sport.com vous dévoilait des appels téléphoniques de Jürgen Klopp à Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant français, et plus tard à Kylian Mbappé en personne pour leur faire part de l’intérêt de Liverpool. L’entraîneur des Reds avait également discuté avec le clan Mbappé en 2017 au moment de prendre la décision de quitter l’AS Monaco avant de rejoindre le PSG.

Kylian Mbappé et la Premier League, une supercherie ?

Depuis la fin de la semaine dernière, le départ de Kylian Mbappé du PSG a été officialisé par le principal intéressé par le biais des réseaux sociaux. La destination la plus probable du capitaine de l’équipe de France demeure le Real Madrid. Mais Liverpool pourrait-il inverser la tendance ? En février dernier, dans la foulée de l’annonce de son départ en fin de saison à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, Mbappé a été lié à Liverpool et d’autres clubs anglais. Mais ce ne fut qu’une fable selon Fabrizio Romano.

«Nous pouvons dire que Mbappé n’a jamais vraiment été proche d’une arrivée en Premier League»