Mbappé : Le Real Madrid s’évite une guerre dans le vestiaire

Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Kylian Mbappé quittera le PSG à l’issue de la saison. Et si le Français n’a encore rien annoncé concernant son futur club, on se doute qu’il posera ses valises dans les semaines à venir au Real Madrid. Mbappé intègrera alors le vestiaire de Carlo Ancelotti et voilà que la Casa Blanca aurait pris une décision pour s’éviter un problème.

Enfin ! Après de nombreux échecs, le Real Madrid touche au but pour l’arrivée de Kylian Mbappé. Ayant annoncé son départ du PSG après 7 ans à Paris, l’international français est maintenant attendu chez les Merengue. Mbappé va ainsi réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid et pour cela, il aurait consenti à un gros effort financier.



Mercato : Après le PSG, Mbappé fait un investissement XXL ! https://t.co/zWFrd1b91l pic.twitter.com/E5CcN4JJR8 — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Un salaire de 25M€ par an

Si Kylian Mbappé touche aujourd’hui un salaire XXL au PSG, cela sera beaucoup moins important une fois au Real Madrid. En effet, pour ARLS Podcast , Fabrizio Romano a confié que les émoluments de Mbappé seraient de l’ordre de 25M€ par an. Le Français touchera ainsi l’équivalent des autres stars du Real Madrid comme Vinicius Jr et Jude Bellingham afin d’éviter toutes tensions dans le vestiaire.

100M€ de prime à la signature pour Mbappé

Il n’empêche que cette baisse de salaire de Kylian Mbappé sera compensée par une très belle prime à la signature. En effet, le Real Madrid devrait directement verser 100M€ au futur ex-joueur du PSG. Fabrizio Romano précise tout de même que cette prime serait payable en 5 fois.