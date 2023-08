Mbappé - PSG : Luis Enrique met la pression sur le Qatar

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est le grand sujet du moment au Paris Saint-Germain, qui semble vouloir le pousser vers la sortie avant la fin du mercato. Car la star française souhaite quitter libre le club en juin 2024 après une dernière saison et si Luis Enrique semble suivre sa direction, il aimerait bien pouvoir compter sur l’un des meilleurs joueurs au monde.

C’est un bras de fer qui dure désormais depuis plus d’un mois. Erigé en tête d’affiche du projet avec le départ de Lionel Messi et celui souhaité de Neymar, Kylian Mbappé a refroidi le PSG en annonçant sa volonté de ne pas activer l’année en option présente dans son contrat et donc partir libre en juin 2024. Une catastrophe pour le club parisien, qui l’a écarté du groupe en espérant boucler un transfert avant la fin du mercato.

Le PSG sans Kylian Mbappé

Depuis la reprise des entrainements, Kylian Mbappé travaille donc avec le groupe des indésirables et le retour de la tournée asiatique n’a rien changé à sa situation. Ainsi, pour le premier match de Ligue 1 ce samedi face au FC Lorient, le joueur du PSG ne sera pas sur le terrain et Luis Enrique doit donc aligner une attaque inédite, puisque Neymar serait également poussé vers la sortie.

« La philosophie de ce club est claire : le club est au-dessus de tout et je la partage à 100% »

Lors de sa première conférence de presse de la saison, Luis Enrique n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant Mbappé et a notamment expliqué vouloir suivre la direction donnée par le PSG. « C'est une situation déjà rencontrée par le passé et une solution avait été trouvée entre le club et le joueur. C'est ce que j'aimerais » a déclaré le coach parisien. « La philosophie de ce club est claire : le club est au-dessus de tout et je la partage à 100% ».

Luis Enrique voudrait compter sur lui