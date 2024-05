Mbappé - PSG : Le Barça ne baisse pas les bras !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il peut espérer décrocher une quinzième Ligue des champions après avoir dominé le championnat espagnol, le Real Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé. Une arrivée que voit forcément d’un mauvais œil le FC Barcelone, qui n’a déjà pas réussi à faire de l’ombre à son rival cette saison. Cela n’empêche pas Xavi d’afficher ses ambitions pour l'exercice à venir.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a confirmé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux son départ du PSG au terme de la saison. S’il n’a pas révélé sa prochaine destination, il n’y a toutefois plus aucun suspense sur l’identité de sa future équipe, Kylian Mbappé étant attendu au Real Madrid. Un renfort de taille pour la Casa Blanca qui a déjà dominé la Liga cette saison, avec une seule défaite au compteur. Pas de quoi mettre en confiance le FC Barcelone, qui reste bien déterminé à lutter avec la formation merengue la saison prochaine.

« Nous ne sommes pas dans la situation d'autres clubs plus favorisés »

« Nous allons essayer de rivaliser , a répondu Xavi, interrogé en conférence de presse sur la grande forme du Real Madrid en attendant le recrutement de Kylian Mbappé. Les supporters doivent comprendre que la situation économique n'a rien à voir avec celle d'il y a 25 ans, quand l'entraîneur disait je veux celui-ci, et celui-là. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la situation d'autres clubs plus favorisés. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas compétitifs ou que nous ne voulons pas nous battre pour les titres. Nous avons besoin de temps. »

Une quinzième Ligue des champions pour le Real Madrid avant Mbappé ?

D’ores et déjà sacré en Liga, totalisant 93 points à deux journées de la fin, le Real Madrid peut remporter face au Borussia Dortmund la 15e Ligue des champions de son histoire le 1er juin prochain à Wembley. En plus de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti pourra également compter sur le phénomène Endrick à partir de la saison prochaine, de quoi considérablement renforcer le secteur offensif du club.