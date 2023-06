Mbappé - PSG : Il réclame une décision radicale de l’émir du Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a fait parler de lui ces derniers jours. A un an de la fin de son contrat avec le PSG, le joueur français a décidé de ne pas lever l'option lui permettant d'étirer son bail jusqu'en 2025. Pour Rolland Courbis, Mbappé manque de respect à la direction du PSG et notamment à l'émir du Qatar, qu'il a décidé d'interpeller sur RMC.

Depuis le 13 juin dernier, le feuilleton Kylian Mbappé est revenu au premier plan. Le joueur de 24 ans a refusé d'étirer son bail jusqu'en 2025, ce qui a provoqué un conflit avec le PSG. Très remontée, la formation parisienne aurait lancé un ultimatum à sa star : soit il prolonge soit il part cet été. De son côté, Mbappé semble avoir déjà fait son choix.

Mbappé se projette à Paris

« Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid, assure Mbappé. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine. » avait-il déclaré à la Gazzetta Dello Spor t. Pour Rolland Courbis, l'attitude de l'international français pose problème. Selon lui, l'émir du Qatar doit se montrer plus ferme avec Mbappé.

Courbis interpelle l'émir du Qatar