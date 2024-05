Mbappé - PSG : Il confirme le malaise avec son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a confirmé son départ du PSG vendredi soir avec une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, et certains supporters semblent remontés contre l'attitude de la star française et ce choix de carrière. D'ailleurs, Edouard Cissé confirme ce malaise avec Mbappé pour en avoir discuté avec des fans historique du club parisien.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est la fin ! Le capitaine de l'équipe de France a décidé ces derniers mois de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale et a même officialisé son départ vendredi soir avant de disputer son tout dernier match au Parc des Princes dimanche, face à Toulouse. La rupture entre Mbappé et certains supporters du PSG semblait palpable depuis quelque temps, et Edouard Cissé confirme le malaise.

Mercato - PSG : Un crack du projet QSI prêt à trahir le club ? https://t.co/eLQqj7XG6n pic.twitter.com/IowlVkvfyb — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

« Les plus anciens fans du PSG ont la dent dure contre lui »

Dans les colonnes de L'EQUIPE , l'ancien milieu de terrain du PSG se confie sur l'épineux cas Mbappé : « J'ai quelques amis, parmi les plus anciens fans du PSG, qui ont la dent dure contre lui car ils ont du mal à comprendre que ses ambitions individuelles puissent s'accomplir ailleurs », confie Cissé.

Un barbecue en guise d'adieux...