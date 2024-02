Mbappé - PSG : Coup de poker du Real Madrid, l’offre est tombée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré son échec en 2022, le Real Madrid est toujours positionné sur Kylian Mbappé, dont le bail avec le PSG arrive à expiration au terme de la saison. Deux ans plus tard, le club merengue croit en ses chances, mais avec une nouvelle offre revue à la baisse, Florentino Pérez s’estimant en position de force.

Si l’on en croit les dernières tendances, Kylian Mbappé vit actuellement ses ultimes instants au PSG après sept saisons passées près du Parc des Princes. Le Real Madrid tiendrait en effet la corde pour accueillir l’international français après avoir connu plusieurs échecs. Au printemps 2022, la formation espagnole s’attendait déjà à sortir gagnante du dossier avant de connaître une énorme déconvenue avec la prolongation de Mbappé. Ce qui n’a finalement pas empêché Florentino Pérez de revenir à la charge cette année, mais avec une offre différente.

L’offre inférieure du Real Madrid à Kylian Mbappé

Selon Ramón Álvarez de Mon, le Real Madrid a en effet décidé de formuler une offre inférieure à celle envoyée en 2022, estimant que la situation avait évolué. « Je sais que le Real Madrid a fait une proposition inférieure à celle de 2022. En 2024, ils ont une autre situation, non seulement deux années se sont écoulées, et ils ont Camavinga, Vinicius, Rodrygo, qui sont champions d'Europe. Ils ont signé Bellingham, Endrick va arriver. C'est une équipe pleine de stars », a expliqué le journaliste espagnol sur sa chaîne YouTube .

Un accord en vue ?

De nombreux points sont à régler entre le Real Madrid et Kylian Mbappé : « Je n'ai pas confirmé à 100 % qu'il y avait un accord signé ou définitif. J'ai la confirmation qu'il y a des négociations ou qu'il y en a eu. Le Real Madrid a donné des chiffres et je n'ai pas confirmé s’ils ont été acceptés par Mbappé et son équipe. Il y a quatre choses qui peuvent être négociées avec un contenu économique : le salaire de Mbappé, la prime à la signature, les droits d'image et les commissions pour les représentants de Kylian Mbappé. Sur ce dernier point, je sais qu'il y a des différences relativement importantes et significatives. »

« Ils ont une marge de manœuvre »