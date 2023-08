Mbappé prépare un sale coup au PSG, c’est le jackpot assuré

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le bras de fer se poursuit entre le PSG et Kylian Mbappé. Les deux joueurs sortent les gros bras à quelques jours du lancement de la Ligue 1. Chaque partie campe sur ses positions, notamment le club parisien, qui espère le voir partir cet été pour récupérer une indemnité de transfert. Car dans ce dossier, l'argent joue un rôle principal, également du côté du joueur français

L'argent joue un rôle central dans le dossier Kylian Mbappé. Car la principale source d'inquiétudes au sein du PSG est de perdre gratuitement le joueur durant l'été 2024. Ce scénario est jugé plausible par plusieurs responsables parisiens, surtout depuis que le joueur de 24 ans a refusé d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat. Le PSG fait tout son possible pour le décourager de rester et éviter un départ libre à l'issue de son contrat. Le club aurait brandi la menace d'une mise à l'écart définitive la saison prochaine, mais seul le Real Madrid pourrait faire bouger les choses dans ce dossier.

Le Real Madrid pourrait débloquer la situation

Le club espagnol demeure l'unique option pour Kylian Mbappé en cas de départ du PSG. Mais avant de quitter la capitale française, le joueur français compte bien remplir ses poches. Le champion du monde 2018 devrait toucher sa prime de fidélité de 80M€, avant de négocier avec le Real Madrid une importante prime à la signature.

Mbappé pourrait toucher le pactole