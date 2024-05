Mbappé : Le vestiaire du Real Madrid l’accueille déjà avant son transfert

La rédaction

Ce n’est un secret pour personne : Kylian Mbappé devrait bel et bien jouer pour le Real Madrid la saison prochaine. Si le Bondynois se préserve encore de dévoiler officiellement le nom de sa future écurie, l’illusion ne semble plus possible. Sa très probable arrivée en Espagne fait beaucoup parler de l’autre côté des Pyrénées. Interrogé à ce sujet, Rodrygo est déjà prêt à accueillir à bras ouverts l’attaquant de 25 ans.

Kylian Mbappé s’apprête à démarrer un nouveau chapitre dans sa carrière. Le capitaine de l’équipe de France devrait attendre encore quelques jours pour voir son arrivée au Real Madrid officialisée, mais il voit l’ensemble de la presse s’y intéresser. En Espagne, on questionne notamment les joueurs de la Maison Blanche sur leur sentiment quant au débarquement du Français dans l’effectif. Annoncé comme une victime potentielle de Mbappé, Rodrygo s’est pourtant montré heureux à l’idée de jouer avec le Champion du Monde 2018.

Real Madrid : Mbappé est déjà attendu de pied ferme ? https://t.co/I8wubb5kIp pic.twitter.com/ML5UrclQ4Y — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

« Les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble. »

Dans un entretien accordé à DAZN , Rodrygo a été questionné sur l’arrivée de Kylian Mbappé. Si le Brésilien ne confirme toujours pas la nouvelle, il semble néanmoins enthousiaste à l’idée de faire équipe avec le Français : « Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez (rires), mais nous nous intégrons toujours. Les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble. Pour moi, les bons joueurs doivent toujours être ensemble. »

Une attaque de folie en prévision

Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid risque bien de se retrouver avec une attaque de feu. Le club merengue possède déjà un secteur offensif capable de grandes choses, avec notamment Vinicius et Rodrygo, mais pourrait encore passer un cap avec Mbappé. Reste désormais à voir comment Carlo Ancelotti fera cohabiter tout ce beau monde sur le terrain.