Mbappé : Le PSG et l’Europe sont prévenus, ce sera 170M€ !

Entre le PSG et Kylian Mbappé, il se pourrait finalement que tout ne soit pas encore perdu. Malgré le fait que divers médias affirment que la décision du capitaine de l’équipe de France est prise et que ce dernier se dirigerait vers le Real Madrid, rien ne serait encore signé entre les parties concernées. Pire, le PSG et autres clubs intéressés auraient toujours une carte à jouer dans cette opération XXL à 170M€ à compter de l’été 2024.

C’est « fait » pour Kylian Mbappé ? Sur le plateau du Canal Football Club , Laure Boulleau avouait dimanche soir que les informations du Parisien et d’ ESPN étaient correctes : le meilleur buteur de l’histoire du PSG aurait choisi de relever le défi merengue au Real Madrid au terme de son contrat en fin de saison. « Ce feuilleton, on a l’impression de l’avoir déjà vécu. Sur le dernier feuilleton j’avais pas trop d’informations qui m’étaient arrivées aux oreilles. Mais pour la première fois, sur des sources plutôt cohérentes et assez sérieuses, on dit que c’est fait. Je serais contente pour lui s’il s’en va aussi. Je comprends sa position de ne pas pouvoir le dire. Mettez-vous à sa place, il a des objectifs encore à jouer. Il aime aussi son club, donc attendons sa décision comme des grands ».

Mbappé ne s’est pas encore engagé avec le Real Madrid

Cependant, le PSG n’aurait pas encore tout perdu dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Et ce, pour une raison très simple : le capitaine de l’équipe de France n’a pas encore contractuellement signé quoi que ce soit avec le Real Madrid comme souligné par le journaliste Andrés Onrubia pour la Cadena SER . La balle est dans le camp du PSG d’inverser la tendance.

Une prime à la signature de 120M€ et un salaire annuel brut de 50M€

Car en effet, pour rempiler au PSG ou bien signer un contrat ailleurs, Kylian Mbappé aurait tout de même pour but de rafler un joli pactole. Bénéficiant du statut d’agent libre en fin de saison, Mbappé s’attendrait à toucher une prime à la signature de 120M€ ainsi qu’un salaire annuel brut de 50M€. Pour l’été 2024 seulement, il faudra donc débourser 120M€ et les mois qui suivront, 50M€ bruts. Rien que ça. Le PSG et le Real Madrid savent à quoi s’en tenir.