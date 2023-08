Mbappé : Le constat qui va inquiéter le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour dans le groupe du PSG, Kylian Mbappé a non seulement provoqué, mais également transformé un penalty qui n'a pas suffi pour permettre aux Parisiens de ramener une victoire de Toulouse. Et pour Pascal Dupraz, c'est même toujours insuffisant pour espérer une réconciliation entre les deux parties alors que le contrat de l'attaquant s'achève dans un an.

Kylian Mbappé attendait cela depuis 2 mois, il a enfin retrouvé les terrains pour un match officiel. L'attaquant français est effectivement entré en jeu en seconde période sur la pelouse de Toulouse samedi soir. 40 minutes de jeu durant lesquelles il aura réussi à obtenir et transformer un penalty, ce qui aura toutefois été insuffisant pour faire mieux que match nul (1-1). Malgré le retour au premier plan de Kylian Mbappé, Pascal Dupraz ne croit à une réconciliation avec le PSG.

«Je n’y crois plus»

« Ça veut dire quoi la grande réconciliation ? Ça veut dire qu’il prolonge ? Qu’il reste au PSG ? Qu’il prolonge et qu’il parte au Real à la fin de la saison ? Non, je n’y crois pas, je n’y crois plus. Je trouve que Mbappé ne sort pas grandi du truc. Convenablement, il aurait dû resigner avant ou faire en sorte que le courrier ne parte pas et qu’il avertisse ses dirigeants. Il a suffisamment d’importante, on lui a suffisamment donné les clés au PSG pour faire l’économique de cet acte procédurier qui a fait couler beaucoup d’encre », assure-t-il sur le plateau des Grandes Gueules du RMC .

«Il va y avoir d’autres épisodes»