Mbappé : Incroyable, échec et mat pour le PSG ?

Dans le cadre du mercato estival, Kylian Mbappé cultiverait secrètement le désir de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Sans pour autant faire une croix sur sa prime de fidélité. Explications.

Kylian Mbappé s’est montré clair ces dernières semaines : il ne compte pas quitter le PSG cet été, bien qu’il ait communiqué au club sa décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour le prolonger jusqu’en juin 2025. De ce fait, Mbappé deviendrait agent libre à l’été 2024 si la situation restait inchangée. Pourtant, malgré sa prise de position publique, Mbappé aurait pris une grande décision.

Mbappé prévoirait de rallier Madrid dès cet été…

Journaliste pour ESPN , Rodrigo Faez a lâché une petite bombe ces dernières heures. En effet, selon ses informations, Kylian Mbappé aurait refusé de prolonger son contrat au PSG pour la simple et bonne raison que sa priorité serait de rejoindre le Real Madrid… non pas en tant qu’agent libre dans un an, mais avant la clôture du mercato estival !

PSG : Le nouvel entraineur n’est pas encore arrivé, c’est déjà le clash https://t.co/iiU4BVTTts pic.twitter.com/BGZXVoVjMa — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

…mais ne voudrait pas s’asseoir sur sa prime de fidélité