Mbappé harcelé au PSG, la folle annonce

Remplacé peu après l’heure de jeu contre l’OM dimanche, Kylian Mbappé fait encore grandement parler de lui. Et pour cause son comportement lors de son remplacement puis sa publication sur les réseaux sociaux n’ont pas plu à tout le monde. Au point que Grégory Schneider parle d’harcèlement pour l’attaquant du PSG.

Depuis qu'il a annoncé son départ du PSG en interne, au début du mois de février, Kylian Mbappé bénéficie d'un traitement différent. En effet, l'attaquant français n'est plus titulaire à tous les matches et lorsqu'il l'est, il ne le termine pas, comme à Marseille où il a été remplacé peu après l'heure de jeu. Grégory Schneider, journaliste de Libération, dénonce ainsi la gestion du PSG.

PSG : Il déballe tout sur cette sortie mystérieuse de Mbappé https://t.co/LeY8G7jmvt pic.twitter.com/qKKNZzaaDv — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Le PSG cherche à «à couper les têtes en poussant les stars du club à la faute»

« Les mots prêtés à l’attaquant parisien à l’encontre de son entraîneur, dimanche, semblent la conséquence de la feuille de route du PSG, qui consiste à couper les têtes en poussant les stars du club à la faute. Que le "fils de p*te" que d’aucuns ont cru voir sur ses lèvres ait existé ou pas relève à ce stade du détail, le joueur filant au vestiaire avec son coéquipier et ami Ousmane Dembélé en ne passant que brièvement par la case banc de touche avant de poster une photo de lui de dos sur son compte Instagram », écrit le journaliste dans son édito pour Libération , avant de poursuivre.

«La superstar ressent une manière de harcèlement»