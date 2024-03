Mbappé condamné à payer le PSG pour son transfert ?

Thibault Morlain

Arrivant au terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé va partir libre. Par conséquent, le club de la capitale ne recevra aucune indemnité de transfert. Mais voilà que dans l'affaire, le PSG pourrait bien s'y retrouver financièrement. Comment ? En partance pour le Real Madrid, Mbappé pourrait laisser un très gros chèque à son futur ex-club.

Nasser Al-Khelaïfi l'avait annoncé par le passé, il était inconcevable pour lui de laisser partir Kylian Mbappé gratuitement du PSG. Pourtant, sur le papier, c'est bel et bien ce qui devrait arriver dans les mois à venir. Ayant tranché pour son avenir, Mbappé aurait décidé de s'en aller à l'issue de son contrat et donc librement. Le PSG ne récupérera pas d'indemnité de transfert, mais officieusement, cela serait quelque peu différent...



Mercato : Mbappé a lâché une bombe au PSG ! https://t.co/CALLdiiJb6 pic.twitter.com/BIPvEYk3Ku — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Mbappé renonce à ses primes

Finalement, le PSG pourrait s'y retrouver financièrement avec le départ de Kylian Mbappé. Suite à la mise à l'écart du Français l'été dernier, sa réintégration avait été obtenue suite à un accord passé avec Nasser Al-Khelaïfi. Mbappé était alors d'accord pour renoncer à différentes primes qui s'élevaient à environ 80M€.

Le PSG payé par Mbappé ?