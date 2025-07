Marquinhos - PSG : Le bel hommage après son départ

Ce samedi, le PSG a officialisé le départ de Gabriel Moscardo au SC Braga sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le Brésilien tentera d’emmagasiner du temps de jeu au Portugal, pour peut-être revenir un jour à Paris et imiter Marquinhos, qu’il décrit comme l’un de ses modèles avec le milieu de terrain de Manchester United, Casemiro.

Moscardo et l’exemple Marquinhos

À la suite de sa signature au SC Braga, Gabriel Moscardo a répondu à quelques questions pour le site officiel de sa nouvelle équipe. Le milieu de terrain a notamment dévoilé les joueurs qui l’inspiraient et il a cité Casemiro, mais également le capitaine du PSG, Marquinhos. « Il (Casemiro) a tout gagné ces dernières années, il est également passé par le Portugal et a fait une excellente saison ici. J'espère suivre ses traces, intégrer un jour la sélection brésilienne et remporter de grands championnats européens. Je prends également pour exemple Marquinhos, du PSG et de la sélection. Ce sont deux références pour moi et j'espère un jour atteindre leur niveau. » Les dirigeants parisiens espèrent sans doute que Moscardo marchera dans les pas du défenseur central, qui est devenu une vraie légende du PSG.