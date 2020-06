Foot - Mercato - OM

Marcato - OM : Riolo glisse un nom à Eyraud pour la succession de Zubizarreta !

Publié le 15 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Jacques-Henri Eyraud n'a toujours pas désigné le successeur d'Andoni Zubizarreta, Daniel Riolo avance le nom d'Habib Beye pour le poste de directeur du football.

C'est l'urgence du moment à l'Olympique de Marseille. Voilà un mois qu'Andoni Zubizarreta est parti et n'a pas été remplacé. Une situation délicate puisque le club phocéen se retrouve sans directeur sportif alors que le mercato franco-français a ouvert ses portes depuis le 8 juin. Jacques-Henri Eyraud a pourtant rapidement annoncé s'être mis en quête d'un nouveau dirigeant aux fonctions élargis qui aurait le rôle de directeur du football. Dans cette optique, Olivier Pickeu fait beaucoup parler, mais Daniel Riolo ne croit pas à cette piste et verrait bien Habib Beye débarquer.

«Habib Beye a le profil»