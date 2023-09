Luis Enrique arrive au PSG, un joueur jubile en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été sur le banc du PSG, Luis Enrique semble déjà faire l'unanimité au sein du vestiaire parisien. Il faut dire que son plan de jeu séduit la plupart des joueurs du club de la capitale, à commencer par Achraf Hakimi, qui paraît particulièrement à l'aise au sein du système du technicien espagnol.

Recruté en 2021, Achraf Hakimi a vécu une première saison poussive sous les ordres de Mauricio Pochettino. Il faut dire que le Marocain n'était pas présenté comme un adepte des défenses à quatre. Dans cette optique, le changement tactique initié par Christophe Galtier, nommé entraîneur du PSG en 2022, semblait parfaitement correspondre aux qualités de l'ancien joueur du Real Madrid, plus à l'aise dans un rôle de piston.

L'arrivée de Luis Enrique a tout changé pour Hakimi

Cependant, même le 3-5-2 de Christophe Galtier n'a pas pu relancer parfaitement Achraf Hakimi. Il finalement fallu attendre l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG cet été pour revoir le meilleur niveau de l'international marocain. Bien que le 4-3-3 ne semblait pas être la meilleure solution pour Hakimi, le technicien espagnol protège parfaitement le natif de Madrid grâce au positionnement défensif à la relance. Skriniar, Marquinhos et Lucas Hernandez s'alignent ainsi en phase de possession pour libérer Achraf Hakimi sur le plan offensif, tout en garantissant l'équilibre du bloc.

«On sent qu'on est un équipe qui travaille très bien»