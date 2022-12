L’OM veut s’offrir une star de la Coupe du monde

Arnaud De Kanel

Véritable sensation du Mondial, Azzedine Ounahi s'est révélé aux yeux du grand public. Le milieu de terrain marocain ne devrait pas trop s'éterniser à Angers, lui qui intéresse notamment le Barça comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais ce n'est pas tout, car l'OM a également pris des renseignements à son sujet.

La carrière d'Azzedine Ounahi va prendre un autre tournant grâce à la Coupe du monde. Ses performances ne sont pas passées inaperçues chez les grands d'Europe et sa situation devrait évoluer dans les jours à venir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM fait partie des clubs intéressés par son profil. Voici un point sur le dossier.

EXCLU @le10sport : Ounahi est trop cher pour l'OM #MercatOMhttps://t.co/Pmq4Xt3GTw➡️Longoria apprécie beaucoup le profil, bien avant le Mondial. Prise de renseignement de l'OM mais le prix est trop élevé et la concurrence trop forte pour que les Marseillais creusent davantage — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 19, 2022

Le Barça et l'OM sur le coup

Selon nos informations, le Barça et l'OM sont deux courtisans d'Azzedine Ounahi. D'ailleurs, Pablo Longoria est complètement fan du Marocain : « Est-ce que j'aime Ounahi ? C'est comme si tu me demandais si j'aimais (Sofyan) Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers (en septembre 2021) et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0 (en février 2022, score final 5-2 pour l'OM). Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu'on ne le croit au premier abord. » Or, les deux clubs ne sont pas au mieux financièrement et ils pourraient jeter l'éponge plus vite que prévu.

Ounahi est trop cher !