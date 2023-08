L’OM veut boucler un transfert surprise, il bloque tout

Axel Cornic

Arrivé en janvier dernier, Ruslan Malinovskyi pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. Le changement d’entraineur semble avoir été fatal pour l’international ukrainien, qui ne rentrerait pas vraiment dans les plans de Marcelino. Il pourrait ainsi rebondir en Serie A du côté du Torino, mais pour le moment les discussions semblent bloquer.

Depuis son arrivée à l’OM en 2020, Pablo Longoria a montré qu’il n’avait pas peur du changement, avec des effectifs largement modifiés à chaque fenêtre de mercato. Mais les erreurs ne manquent pas et on a vu plusieurs recrues quitter le club seulement quelques mois après leur arrivée.

Malinovskyi, six mois et puis s’en va ?

L’exemple parfait est Luis Suarez, arrivé l’été dernier et parti aussi tôt à Almeria. Mais on pourrait avoir un nouveau cas semblable avec Ruslan Malinovskyi, dont le possible départ est évoqué depuis quelques jours. Sky Sport Italia a notamment expliqué que l’Ukrainien serait pisté par le Torino d’Ivan Juric.

Besiktas aurait fait une offre à l’OM, mais...