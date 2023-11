L’OM tenu en échec sur le mercato, il choisit Benzema

Thomas Bourseau

Un autre entraîneur argentin aurait pu débarquer à l’OM à la dernière intersaison. Néanmoins, Marcelo Gallardo a fait un tout autre choix. Pourtant annoncé proche de l’Olympique de Marseille, l’ex-coach de River Plate a repoussé les avances phocéennes pour au final choisir le club de Karim Benzema en Arabie saoudite. Il raconte.

Marcelo Gallardo est resté huit saisons à la tête de River Plate. Au terme de l’année 2022, le technicien argentin a quitté le club de Buenos Aires. Dans la foulée, il a été question d’une éventuelle venue au PSG pour l’après-Christophe Galtier ou encore à l’OM.

Marcelo Gallardo dit non à l’OM, mais oui à Al-Ittihad

En effet, après le départ surprise d’Igor Tudor en juin dernier, Pablo Longoria s’était mis en quête d’un nouvel entraîneur pour l’équipe première marseillaise. Le président de l’OM aurait enclenché la piste menant à Marcelo Gallardo. Et alors que tout semblait bien parti pour que l’Argentin suive les traces de ses compatriotes Jorge Sampaoli et Marcelo Bielsa, il a finalement pris la décision de ne pas rejoindre l’OM, poste que Marcelino a hérité avant lui-même de claquer la porte et d’être remplacé par Gennaro Gattuso.

«Ils m'ont motivé avec un projet énorme dans une nouvelle ligue intéressante»