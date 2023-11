L’OM refuse un transfert, Galtier en profite

Thibault Morlain

En 2021, Andy Delort a fait ses valises et a quitté le club de Montpellier. Alors que l’international algérien espérait rejoindre l’OM, Pablo Longoria n’a pas voulu boucler ce transfert. De quoi faire le bonheur de Christophe Galtier. Alors entraîneur de l’OGC Nice, il a sauté sur l’occasion pour faire venir Delort, qui n’a pas hésité pour rejoindre le technicien français.

Andy Delort en a connu des clubs en France. Aujourd’hui au Qatar, l’attaquant international algérien a notamment évolué du côté de l’OGC Nice, club qu’il a rejoint en 2021. Mais à ce moment, Delort aurait dû rejoindre l’OM, qui n’a pas finalisé le deal. Au final, ça a donc profité aux Aiglons et à Christophe Galtier…



« Plus de nouvelle de l’OM et j’ai décidé d’aller à Nice »

Devant le choix de l’OM de ne pas recruter Andy Delort, l’OGC Nice en a profité. « Il restait 5-6 jours de mercato et Nice a commencé à comprendre que c’était jouable. Après, plus de nouvelle de l’OM et j’ai décidé d’aller à Nice », a expliqué Delort pour Colinterview .

« Il a fait pencher la balance »