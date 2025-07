L'OM lâche un joueur à un rival, l'annonce inquiétante !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, l'OM a vendu plusieurs joueurs, notamment au Stade Rennais où Valentin Rongier et Quentin Merlin se sont engagés. Des signatures qui font évidemment le bonheur d'Habib Beye qui se réjouit notamment de la signature du latéral gauche. Des propos qui pourraient laisser des regrets à l'OM.

Pour compenser le départ d'Adrien Truffert, le Stade Rennais est allé piocher du côté de l'OM pour recruter Quentin Merlin contre un chèque avoisinant les 13M€. Un transfert qui enchante Habib Beye, dithyrambique à l'égard son nouveau joueur, ce qui pourrait même laisser des regrets du côté marseillais.

Beye s'enflamme pour Merlin « Il peut jouer arrière gauche à quatre ou piston, il a offensivement d'énormes qualités, il maîtrise aussi le fait de venir travailler de temps en temps à l'intérieur et il a vécu dans un club aux objectifs élevés avec énormément de pression, ajoute le coach rennais. Il était aussi important après la perte de Truffert d'aller chercher un joueur qui avait des qualités peut-être différentes mais aussi similaires par le profil. Sur son activité athlétique, c'est énorme, et on a besoin de ça dans notre jeu », confie-t-il en conférence de presse.