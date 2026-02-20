L'OM joue avec ses émotions, «je voulais y aller en courant, mais...»

Alexis Brunet

Le football regorge d’anecdotes sur des transferts qui n’ont finalement pas pu se faire alors qu’ils le devaient. L’OM n’échappe pas à la règle et il y a quelques années un attaquant devait rejoindre le club phocéen, qui a finalement changé d’avis au dernier moment. Un choix dur à encaisser pour ce dernier qui voulait absolument rejoindre Marseille.

Depuis son arrivée à la tête de l’OM, Pablo Longoria a l’habitude de réaliser de très nombreux transferts. Chaque été le dirigeant marseillais change grandement l’effectif phocéen, mais cela n’a pas toujours les résultats escomptés. Il y a quelques années, l’Espagnol avait par exemple décidé de miser sur un attaquant plutôt qu’un autre et cela avait été un énorme flop.

« Au final ils ont pris Luis Suarez » À l’été 2022, l’OM se mettait d’accord avec Grenade pour le transfert de Luis Suarez contre un chèque de 10M€. Un transfert qui ne restera pas dans les annales car, en décembre de la même année, le Colombien sera prêté à Almería avec qui il s’engagera définitivement par la suite. Mais le buteur aurait pu ne jamais signer à Marseille, car il n’était pas le premier nom sur la liste initialement. « Le jour où je pars de Montpellier à Nice, je devais signer à Marseille, c’était quasiment fait, et les supporters marseillais m’en ont voulu parce que j’ai signé à Nice… Je devais juste prendre la route et au final ils ont pris Luis Suarez. Moi je voulais y aller en courant à l’OM, pour moi c’était l’aboutissement, ça aurait été mon kiffe d’aller à l’OM », a révélé Andy Delort au média Kampo.