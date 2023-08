L'OM annonce sa décision en direct pour Guendouzi

Thibault Morlain

Après deux saisons passées sous le maillot de l'OM, Matteo Guendouzi s'apprêterait à faire ses valises. En effet, dans cette dernière semaine du mercato estival, le Français est annoncé tout proche d'un transfert vers la Lazio. Alors que l'OM pourrait récupérer entre 15 et 20M€ dans l'opération, une grande décision a été prise comme l'a annoncé ce vendredi Marcelino.

Cet été, l'OM a recruté Geoffrey Kondogbia. Cela fait donc désormais beaucoup de monde au milieu de terrain pour seulement deux places dans le schéma de Marcelino. Un départ est alors attendu à Marseille et c'est Matteo Guendouzi qui est sur le point de faire ses valises. En effet, ça brule pour le transfert du Français du côté de la Lazio Rome.

« Il n'y aura pas de renfort »

L'avenir de Matteo Guendouzi s'écrit donc visiblement à la Lazio plutôt qu'à l'OM. Un départ au milieu de terrain qui ne sera pas pallié. En effet, en conférence de presse ce vendredi, Marcelino a annoncé : « Si (Matteo) Guendouzi s'en va, il n'y aura pas de renfort ».

« Un bon niveau au milieu de terrain »