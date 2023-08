L’OM a tiré le gros lot, l’énorme annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Successeur d’Igor Tudor, Marcelino a débarqué sur le banc de l’OM. Le technicien espagnol connaît très bien Pablo Longoria et ses débuts sur le banc marseillais semblent faire l’unanimité. D’ailleurs Adil Rami n’a aucun doute sur le fait que Marcelino réussira à Marseille.

Comme à l'issue de la saison dernière, Pablo Longoria a de nouveau du se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Et pour cause, Igor Tudor a annoncé son intention de quitter l'OM seulement une saison après son arrivée. C'est donc Marcelino qui a été nommé. Un excellent choix d'après Adil Rami.

L'OM fait le buzz avec ce gros transfert https://t.co/yx2XSEIMWK pic.twitter.com/EeVlGW7cUu — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

«L’arrivée de Marcelino est très bien pour Marseille»

« L’arrivée de Marcelino est très bien pour Marseille. Son style demande beaucoup d’exigence, de force physique et mentale », lance l’ex-défenseur de l’OM dans une vidéo qui a affronté les équipe de Marcelino a de nombreuses reprises en Liga.

Rami prévient les Marseillais pour Marcelino