L’OL se fait planter pour la succession de Laurent Blanc ?

Laurent Blanc n’est plus en odeur de sainteté à l’OL et ne devrait pas survivre à la trêve internationale. C’est du moins le ressenti actuel à Lyon et chez certains joueurs du champion du monde 98 selon L’Équipe. Pour le remplacer, il est spécifié que Graham Potter est une option, mais elle ne mènerait à rien.

Ayant pourtant réalisé une belle deuxième partie de saison avec l’OL sur le plan comptable lors de l’exercice précédent, Laurent Blanc n’y arrive pas depuis cette saison. Lors des quatre premières sorties de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, le club rhodanien compte 3 défaites et un match nul. En attestent ses sorties médiatiques récentes, Blanc aurait trop entamé son crédit à l’OL.

Pour remplacer Blanc, Textor discute avec Potter

Au point que son licenciement avant la fin de la trêve internationale ne ferait plus aucun doute à l’instant T. Quelques joueurs de l’OL auraient fait savoir à leurs proches que la situation actuelle ne pouvait pas s’éterniser selon L’Équipe . PDG de l’OL, John Textor se serait entretenu avec Graham Potter ces dernières heures. Et malgré les bonnes discussions entre les deux hommes, l’ex-entraîneur de Brighton et de Chelsea ne devrait pas prendre les rênes de l’effectif lyonnais.

Graham Potter a finalement décidé de ne pas venir à l’OL