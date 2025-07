Lionel Messi lui fait vivre un cauchemar juste avant de signer au PSG !

En 2021, Lionel Messi a été à l’origine d'un véritable tremblement de terrain sur la planète football. En effet, l’Argentin n’avait pas pu prolonger le FC Barcelone, se retrouvant alors libre. Une opportunité XXL que le PSG n’avait pas voulu laisser passer. Messi a donc rejoint Paris et voilà que ses premiers pas dans la capitaine n’ont pas été simples à vivre pour certains.

Invité du podcast Podiom, le photographe Laguezz a raconté son expérience avec Lionel Messi juste avant sa signature avec le PSG . Ayant vécu un moment difficile aux côtés de l’Argentin, il a ainsi confié : « Pourquoi je déteste Lionel Messi ? Je ne déteste pas Lionel Messi. On avait un shoot à faire avec Adidas, je n’ai pas le droit de trop en dire mais en gros, c’est le jour où il arrive à Paris pour sa signature. L’effervescence de fou, que des gouttes au front et on me dit plein trucs : « tu n’as pas le droit de lui parler directement, il faut parler à son agent qui va lui traduire ». Les images qu’on va présenter, elles vont faire le tour du monde car ce sont les images avant sa signature au PSG ».

« Tes photos, je ne vais pas les faire »

« Mon studio est où ? Il est au magasin Adidas des Champs-Elysées. Il arrive, il dit : « Les photos c’est en bas ? Ok, je ne descends pas, on les fera à la fin ». Déjà juste ce petit truc c’est dinguerie. Je crois il reste 45 minutes dans la boutique. A un moment donné, il est en haut des escaliers, je fais une photo. On descend pour faire une photo dans les studios, je branche tout, et il passe et fait : « On fait les photos ici ». Je réponds oui et il dit : « On va pas faire les photos ». En fait moi j’essaie juste de l’inciter à faire ce qu’il a à faire. Au final, il se passe quelqu’un va le voir pour lui demander si c’est bon pour les photos et il dit : « Tes photos, je ne vais pas les faire » », a ensuite expliqué le photographe.