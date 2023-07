L’enfant du pays se fait recaler par l’OM, il se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très apprécié par Pablo Longoria depuis plusieurs années, Jérémie Boga aurait été proposé à l'OM ces dernières semaines. Mais Marcelino a apposé son véto. Finalement, l'international ivoirien de 26 ans a pris la décision de s'engager avec l'OGC Nice. Présenté ce samedi, l'ailier a justifié son choix de revenir en Ligue 1.

Il y a deux ans, Jérémie Boga figurait parmi les priorités de Pablo Longoria comme l'avait annoncé le 10Sport.com. Mais ironie de l'histoire, l'OM aurait recalé l'international ivoirien cet été. La décision aurait été prise par Marcelino, qui souhaitait miser sur d'autres profils. Natif de Marseille, Boga a finalement fait son retour en France, à l'OGC Nice. Présenté aux côtés de Morgan Sanson ce samedi, l'ailier, qui sort d'une aventure délicate à l'Atalanta Bergame, ne semble pas regretter son choix.

« J’ai été convaincu par le projet »

« Ça faisait un moment que j’étais en contacts avec l’OGC Nice. Par le passé, ça n’avait pu se faire. Cette fois, tout est aligné pour que nous nous mettions d’accord. Et je suis très heureux d’être là. J’ai été convaincu par le projet, par le discours du coach, du président » a lâché Boga. Agé de 26 ans, l'ailier a désormais hâte d'évoluer sous les ordres de Francesco Farioli.

« Il était important pour moi de revenir en France »