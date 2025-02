Le transfert XXL à l’OM qui a fait rager l’Italie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2017, l’OM réalisait un gros transfert sur le mercato, actant alors la signature de Patrice Evra. Le latéral gauche débarquait ainsi en provenance de la Juventus, où tout semblait pourtant aller pour lui. Mais Evra a donc choisi de rejoindre Marseille, au point de se mettre à dos certains grands noms en Italie.

Joueur de l’AS Monaco, Manchester United ou encore la Juventus, Patrice Evra a également porté le maillot de l’OM au cours de sa carrière. Une expérience qui n’aura duré que quelques mois et son se souvient que ça s’était terminé avec cette incroyable coup de pied à la tête adressé à un supporter olympien. Evra avait donc rejoint l’OM en janvier 2017, non sans crisper certains du côté de la Juventus.

Pogba à l’OM ? 🧐 Une info d’Espagne relance le débat alors que son retour approche. Quelles sont les options pour La Pioche ?

➡️ https://t.co/tPrnAr6YvD pic.twitter.com/FzpPLcBwoO — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

« Ils m’en veulent à vie d’être parti de la Juve »

Interviewé pour Carré, Patrice Evra a raconté les coulisses de sa signature à l’OM. A cette occasion, celui qui a terminé sa carrière à West Ham a alors fait savoir : « Pourquoi j’ai signé à l’OM ? J’étais à la Juventus, on était premier du championnat, on avait gagné tous nos matchs de qualification en Ligue des Champions d’ailleurs après ils ont fini en finale. Que ce soit les Chiellini ou Allegri, ils m’en veulent à vie d’être parti de la Juve ».

« J’ai dit il faut que je joue dans ce club »

« Mais après pour des problèmes personnels, je voulais me rapprocher de la famille en France. Quand il y a eu Marseille, le Vélodrome, cette demi-finale de l’Euro, ça restera inoubliable. J’ai dit il faut que je joue dans ce club », a ajouté Patrice Evra.