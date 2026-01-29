Le transfert du PSG fuite dans la presse, la colère qui a tout déclenché !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, on a décidé de profiter de ce mercato hivernal pour apporter quelques retouches à l’effectif de Luis Enrique. Du sang neuf a ainsi été injecté en ce mois de janvier avec un premier renfort. Une arrivée que les médias avaient fait fuiter il y a quelques jours maintenant. Et si on a pu apprendre les plans du PSG, c’est à cause d’une colère piquée en coulisses.

A 18 ans, Dro Fernandez est aujourd’hui un joueur du PSG. A l’occasion de ce mercato hivernal, le milieu de terrain a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le club de la capitale et Luis Enrique. Ce transfert, annoncé à 8M€, est aujourd’hui officiel. Mais voilà qu’avant l’annonce du PSG, l’arrivée de Dro avait filtré dans les médias ce qui en avait alors surpris plus d’un. Mais comment ce secret avait-il pu s’ébruiter ?

« Forcément, les joueurs en ont parlé » Bien avant l’officialisation de ce transfert, on était donc au courant de l’arrivée de Dro au PSG. Et tout est parti d’une colère piquée par Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone. C’est ce qu’a expliqué Fabrice Hawkins au micro de l’After Foot : « Je sais de source sûre que Flick était vraiment très remonté quand il a appris qu'il n'allait pas signer son premier contrat pro au Barça. C’est d’ailleurs comme ça que les fuites sont arrivées. Il a pété une crise dans le vestiaire, il a vraiment fait comprendre à tout le monde qu'il n'était pas content. Forcément, les joueurs en ont parlé ».