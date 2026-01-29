Le transfert du PSG fuite dans la presse, la colère qui a tout déclenché !

Du côté du PSG, on a décidé de profiter de ce mercato hivernal pour apporter quelques retouches à l’effectif de Luis Enrique. Du sang neuf a ainsi été injecté en ce mois de janvier avec un premier renfort. Une arrivée que les médias avaient fait fuiter il y a quelques jours maintenant. Et si on a pu apprendre les plans du PSG, c’est à cause d’une colère piquée en coulisses.
A 18 ans, Dro Fernandez est aujourd’hui un joueur du PSG. A l’occasion de ce mercato hivernal, le milieu de terrain a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le club de la capitale et Luis Enrique. Ce transfert, annoncé à 8M€, est aujourd’hui officiel. Mais voilà qu’avant l’annonce du PSG, l’arrivée de Dro avait filtré dans les médias ce qui en avait alors surpris plus d’un. Mais comment ce secret avait-il pu s’ébruiter ?
« Forcément, les joueurs en ont parlé »
Bien avant l’officialisation de ce transfert, on était donc au courant de l’arrivée de Dro au PSG. Et tout est parti d’une colère piquée par Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone. C’est ce qu’a expliqué Fabrice Hawkins au micro de l’After Foot : « Je sais de source sûre que Flick était vraiment très remonté quand il a appris qu'il n'allait pas signer son premier contrat pro au Barça. C’est d’ailleurs comme ça que les fuites sont arrivées. Il a pété une crise dans le vestiaire, il a vraiment fait comprendre à tout le monde qu'il n'était pas content. Forcément, les joueurs en ont parlé ».
Le joli coup financier du PSG !
Le PSG a donc accueilli Dro, un joueur acheté pour 8M€ au FC Barcelone. Et voilà que sur le plan financier, c’est une belle affaire. « Il avait une clause de départ à 6M€. C’est pour ça que le Barça voulait vite le faire signer pour mettre une clause à 100-200M€. 6M€, sauf que ça n’arrangeait pas toutes les parties. La clause fonctionne différemment en Espagne, c’est le joueur qui doit payer la Ligue. Sauf que quand on fait ça en droit français, le PSG doit donner les 6M€ à Dro, c’est considéré comme du salaire et c'est imposé au prix fort. Le PSG, c’était moins avantageux pour eux de payer la clause plutôt que de s’entendre avec le Barça sur une indemnité de 8M€ et donc éviter la clause + les charges et les impôts », a confié Fabrice Hawkins.