«Le train est passé», transfert annulé au PSG ?

Rayan Cherki au PSG ? La déclaration du principal intéressé aux Trophées UNFP a suscité de vives réactions dans la presse, obligeant le joueur de l'OL à faire une mise au point ces dernières heures. Le journaliste Hugo Guillemet a mis un terme au feuilleton à la télévision.

Pendant la cérémonie des Trophées UNFP le dimanche 11 mai, Rayan Cherki avait été interrogé sur l'équipe du PSG et sur une bonne intégration dans le vestiaire d'un club dans lequel il a plusieurs amis. Une prise de parole qui avait fait réagir au point où le milieu offensif de 21 ans de l'OL soit dans l'obligation de revenir dessus en conférence de presse jeudi. « J’ai juste répondu à une question avec humour. Pour l’instant, je n’ai que l’OL en tête. Je ne fais jamais d’appel du pied à qui que ce soit ».

«Le train PSG est déjà passé pour lui»

Sur le plateau de L'Equipe du soir, Hugo Guillemet est lucide concernant le feuilleton Rayan Cherki - PSG. « Cherki ? Il va probablement partir, mais au PSG je ne pense pas. Le train PSG est déjà passé pour lui. Il s'était détourné vers Dortmund à cette époque-là qui ne l'avait pas pris »

«Je ne vois pas le PSG revenir dans l'immédiat»

Le journaliste de L'Equipe a affirmé jeudi soir que Rayan Cherki devrait quitter l'OL sans avoir de difficultés pour trouver chaussure à son pied. « Je ne vois pas le PSG revenir dans l'immédiat, après tout est possible. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés par lui, je ne me fais pas de soucis pour la suite de sa carrière surtout avec la saison qu'il a faite et d'un point de vue statistiques ».