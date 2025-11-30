Le Real Madrid prépare un transfert inattendu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré un effectif de grande qualité, le Real Madrid semble d’ores et déjà avoir prévu ses plans pour le prochain mercato. Le club madrilène vise un défenseur central, et si le nom d’Ibrahima Konaté (Liverpool) est revenu avec insistance ces dernières semaines, les Merengue foncent désormais sur Marc Guéhi (Crystal Palace).

L’effectif du Real Madrid a connu plusieurs bouleversements l’été dernier. Le club madrilène a notamment recruté deux nouveaux latéraux avec Alvaro Carreras et Trent Alexander-Arnold, mais aussi un défenseur central avec Dean Huijsen.

Le Real Madrid abandonne la piste Konaté... Cependant, ce n’est pas un secret, Xabi Alonso désire toujours l’arrivée d’un défenseur central supplémentaire. Ainsi, au cours des dernières semaines, le nom d’Ibrahima Konaté, convoité également par le PSG, est revenu avec insistance à Madrid. Cependant, d’après plusieurs médias, le club espagnol aurait finalement décidé d’abandonner cette piste menant à l’international Français de Liverpool.