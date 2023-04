Le Real Madrid prépare un coup à 100M€, Benzema va enrager

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid connaît une saison compliquée en championnat mais peut tout de même compter sur la Ligue des champions pour espérer sauver son bilan. Le coup de moins bien des Merengue s'explique notamment par la méforme de Karim Benzema. Vieillissant, le Ballon d'Or ne fait plus autant de différence, à tel point que le Real préparait un transfert pour le remplacer.

Il y a encore quelques mois de cela, Karim Benzema marchait sur l'eau. Or, depuis le début de saison, l'attaquant madrilène enchaine les blessures et les mauvaises performances lorsqu'il joue. KB9 ne porte plus son équipe et ça n'a pas échappé à ses dirigeants qui auraient trouvé le profil idéal pour lui succéder.

Le Real s'attaque à Ramos

A Madrid, la page Karim Benzema serait sur le point de se refermer. D'après les informations de AS , le Real aurait fait de Gonçalo Ramos le successeur du Ballon d'Or 2022. L'attaquant de Benfica plait aux dirigeants qui devront casser leur tirelire pour le recruter.

Un transfert à 100M€ ?