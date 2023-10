Le Real Madrid a pris sa décision pour Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Que ce soit à l'OM ou au Real Madrid, le profil de Zinédine Zidane ne laisse pas insensible. A Marseille, son arrivée est attendue dans le cadre d'une vente du club. Mais certains en Espagne annoncent que le champion du monde 1998 pourrait effectuer un troisième mandat sur le banc du Real Madrid. S'il est vrai que le Français serait sur la short-list du club espagnol, il serait loin d'être une priorité.

Interrogé il y a quelques jours sur son avenir, Zinédine Zidane a assuré qu'il ne discutait avec aucune équipe. « Pour l’avenir, je n’ai pas de nouvelles maintenant. Je suis avec la famille et on verra plus tard » a lâché l'international français. Mais la réalité serait tout autre. Il aurait déjà donné son accord à l'Arabie Saoudite pour prendre le rôle de manager général en cas de rachat de l'OM.

L'OM connait la menace pour Zidane https://t.co/OnmpKtIpkZ pic.twitter.com/7rnIhjapgx — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Zidane dans la short-list du Real Madrid ?

En Espagne, on mise plutôt sur un retour au Real Madrid. A en croire les informations d' El Chiringuito, Zinédine Zidane pourrait remplacer Carlo Ancelotti à la fin de la saison et effectuer un troisième mandat sur le banc du club espagnol. Mais selon OK Diario , le Français ne serait pas le grand favori.

Le favori se nomme Xabi Alonso