Le RC Lens prêt à frapper un très grand coup sur le mercato d’hiver ?

Après la vente de Loïs Openda cet été du côté du RB Leipzig, le RC Lens avait jeté son dévolu sur le jeune Elye Wahi, devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club lensois (30M€). Mais alors que le mercato hivernal approche à grands pas, les Sang et Or pourraient frapper un gros coup en tentant d’attirer le jeune Youssoufa Moukoko.

Le projet du RC Lens ne cesse de grandir. Après un exercice 2022/2023 phénoménal, le club nordiste réalise un début de saison plus compliqué en Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, les Sang et Or ont réalisé un véritable exploit en s’imposant à domicile face à Arsenal (2-1). Une rencontre dans laquelle Elye Wahi a brillé.

Un nouvel attaquant à Lens ?

Arrivé contre 30M€ en provenance de Montpellier lors du dernier mercato estival, Elye Wahi possède la lourde tâche de faire oublier Loïs Openda à Lens. Si pour le moment, l’attaquant international espoirs français se cherche encore, le RC Lens pourrait tenter de se renforcer en attaque lors du prochain marché des transferts.

Le RC Lens lorgnerait Youssoufa Moukoko