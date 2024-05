Le RC Lens prépare deux transferts pour cet été !

Arnaud De Kanel

Epatant dauphin du PSG la saison dernière, le RC Lens n'a pas été en mesure de rééditer son exploit cette saison, se montrant beaucoup moins emballant dans le jeu. Il faudra donc procéder à plusieurs changements et réajustements de l'effectif lors de la fenêtre de transfert estivale durant laquelle deux transferts sont déjà programmés.

Emballant depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens n'avait pas ce grain de folie cette saison mais devrait malgré tout être européen la saison prochaine. Plusieurs tauliers ont déçu et les dirigeants des Sang et Or ont tranché dans le vif sur deux d'entre-eux.

Abdul Samed est à vendre

Selon les informations de Foot Mercato , Salis Abdul Samed aurait été placé sur la liste des transferts. Moins en vue en raison du départ de Seko Fofana, le Ghanéen a déçu et le RC Lens cherche donc à s'en séparer. Des équipes anglaises s'intéressent à lui.

Fulgini poussé vers la sortie