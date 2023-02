Le Qatar a tranché pour une révolution à 9Md€

Thomas Bourseau

Avant la fin de l’année civile, QSI compterait investir de façon minoritaire dans le capital d’un grand club de Premier League. Manchester United lui échapperait en raison de l’offensive à 9Md€ imminente d’investisseurs qataris indépendants.

Il y a près de 12 ans, le Qatar investissait en France et plus particulièrement au PSG. En effet, le Qatar Sports Investments rachetait le Paris Saint-Germain et est parvenu lors de la dernière décennie à remettre le club de la capitale sous le feu des projecteurs tant sur le plan sportif que marketing. Cependant, selon CBS Sports , l’heure serait à l’expansion dans l’esprit des hauts décideurs de QSI.

QSI veut se développer en Angleterre

Et le développement en question passerait pas un investissement pour devenir actionnaire minoritaire d’un grand club anglais. Des discussions pont déjà eu lieu entre Nasser Al-Khelaïfi et Daniel Levy, les deux présidents du PSG et de Tottenham. Il est également question d’un rachat partiel de parts du capital de Liverpool et de Manchester United selon CBS Sports.

QSI laisse des investisseurs qataris préparer un package de 9Md€ à Manchester United