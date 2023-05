Le PSG veut le recruter, sa réaction est amusante

Alexis Brunet

Le mercato estival ouvre ses portes le 11 juin, mais le PSG avance déjà ses pions. Plusieurs joueurs sont annoncés proches de la capitale ces derniers jours. Et ce dimanche à l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP, c'est Khephren Thuram qui s'est exprimé sur une possible arrivée dans la capitale.

Tout va s'accélérer dans les prochains jours pour le PSG. D'abord, parce qu'après avoir remporté le championnat de France, Paris peut enfin passer à autre chose. De plus, le mercato ouvre ses portes dans moins de deux semaines. Il se peut donc que Luis Campos passe la seconde et finalise certains transferts bientôt.

Ugarte, Hernandez et Asensio proches de Paris

Justement il y a plusieurs noms qui reviennent avec insistance depuis quelques jours à Paris. Le PSG désirant recruter un défenseur central, un milieu défensif et un attaquant. Pour le défenseur, c'est Lucas Hernandez qui est ciblé. Le Français appartient au Bayern Munich, mais il pourrait bien rejoindre Paris cet été s'il ne prolonge pas. Au milieu de terrain, c'est le joueur du Sporting Portugal, Manuel Ugarte qui pourrait rejoindre Mbappé et compagnie. Enfin pour l'attaque, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, c'est Marco Asensio qui est ciblé.

PSG : Surprise, Neymar annonce sa prochaine destination https://t.co/4CqJuMCcHe pic.twitter.com/tIuDc5iigM — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Khéphren Thuram s'exprime sur une potentielle arrivée à Paris