Le PSG veut boucler une nouvelle signature, et le joueur est d’accord !

Alors que le PSG arrive dans le moment le plus important de sa saison, les joueurs n’ont désormais plus le droit à l’erreur sur le terrain. Et du côté de la direction, on planifie déjà l’avenir. Selon RMC, des discussions seraient en cours avec un joueur pour la signature d’un nouveau contrat...
En février 2025, le Paris Saint-Germain annonçait les prolongations de plusieurs cadres, dont celle de Luis Enrique jusqu'en 2027. Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Vitinha avaient quant à eux renouvelé leur bail jusqu’en 2029, un procédé que le club champion d’Europe en titre voudrait bien réitéré cette année. Fabian Ruiz, Willian Pacho ou encore Joao Neves sont proche de prolonger à leur tour, et la direction se focalise désormais sur le dossier Senny Mayulu.
Discussions pour la prolongation de Mayulu
Buteur lors de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter (5-0), Senny Mayulu est sous contrat jusqu’en 2027 et dispose d’une belle cote à l’étranger, incitant le club de la capitale à passer à l’action pour sécuriser son avenir. Selon RMC, des discussions sont en cours entre les deux parties, dans un climat serein alors que le joueur polyvalent de 19 ans ne se focalise pas sur l’aspect financier et privilégie son club formateur pour la suite de sa carrière.
« Le PSG est mon club de cœur »
Cet attachement pour le PSG, Senny Mayulu en parle depuis longtemps. Un an avant d’entrer dans l’histoire de son club en trouvant le chemin des filets du côté de Munich le 31 mai dernier, le Français se livrait sur son histoire avec les Rouge et Bleu. « Le PSG est mon club de cœur. Je suis né dans le 93, au Blanc-Mesnil, alors il y a ce petit truc en plus qui me lie au PSG. J’ai la fibre parisienne, comme on dit, expliquait-il en 2024 auprès du Parisien. Petit, je regardais déjà les matchs en famille. J’ai vraiment commencé à suivre Paris durant la période Zlatan. C’est récent, mais à l’époque j’étais encore petit (rires). Malheureusement, je n’avais pas l’occasion d’aller au stade, mais je regardais à la télé avec mes frères. Et après, dans ma chambre, je me faisais des scènes où j’imaginais que je porterais un jour le maillot du PSG (rires). Alors, c’est une fierté de représenter Paris aujourd’hui. »