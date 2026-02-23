Le PSG veut boucler une nouvelle signature, et le joueur est d’accord !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG arrive dans le moment le plus important de sa saison, les joueurs n’ont désormais plus le droit à l’erreur sur le terrain. Et du côté de la direction, on planifie déjà l’avenir. Selon RMC, des discussions seraient en cours avec un joueur pour la signature d’un nouveau contrat...

En février 2025, le Paris Saint-Germain annonçait les prolongations de plusieurs cadres, dont celle de Luis Enrique jusqu'en 2027. Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Vitinha avaient quant à eux renouvelé leur bail jusqu’en 2029, un procédé que le club champion d’Europe en titre voudrait bien réitéré cette année. Fabian Ruiz, Willian Pacho ou encore Joao Neves sont proche de prolonger à leur tour, et la direction se focalise désormais sur le dossier Senny Mayulu.

Discussions pour la prolongation de Mayulu Buteur lors de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter (5-0), Senny Mayulu est sous contrat jusqu’en 2027 et dispose d’une belle cote à l’étranger, incitant le club de la capitale à passer à l’action pour sécuriser son avenir. Selon RMC, des discussions sont en cours entre les deux parties, dans un climat serein alors que le joueur polyvalent de 19 ans ne se focalise pas sur l’aspect financier et privilégie son club formateur pour la suite de sa carrière.