«On le paye à un moment donné» : Ousmane Dembélé change ses habitudes au PSG, ça lui coute cher !

Axel Cornic

Auteur d’une année 2025 incroyable, couronné notamment d’un Ballon d’Or, Ousmane Dembélé traverse une période plus délicate. La star du Paris Saint-Germain rencontre quelques gros pépins physiques et il a une nouvelle fois rechuté lors du barrage aller de Ligue des Champions, face à l’AS Monaco (2-3), ce qui n’a pas manqué de susciter quelques débats.

Que se passe-t-il avec Ousmane Dembélé ? Eblouissant la saison dernière, l’international français a beaucoup de mal à confirmer. Handicapé par plusieurs pépins physiques, il n’a jamais réussi à confirmer sur la durée avec le PSG et cela s’est encore vérifié tout récemment.

« Si c'est une faute d'Ousmane Dembélé... » L’attaquant du PSG n’était en effet pas sur le terrain ce samedi, pour la réception du FC Metz en Ligue 1 (3-0). La faute à une blessure au mollet contractée lors du barrage aller de Ligue des Champions face à l’AS Monaco, il y a quelques jours. Et évidemment, cette rechute fait énormément parler. « Si c'est une faute d'Ousmane Dembélé d'avoir dit qu'il était apte pour affronter Monaco, ou si c'est le club qui doit prendre la décision, et la faute est collective ? C'est au deux de voir comment il se sent » a fait remarquer Frédéric Antonetti, sur le plateau du Canal Football Club.