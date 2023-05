Le PSG veut boucler un transfert historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG s'active sur le mercato et aurait fait de Manuel Ugarte sa priorité. La concurrence fait rage dans ce dossier avec les intérêts de Chelsea et Manchester United. Ce transfert pourrait atteindre les 60M€, soit le montant de la clause libératoire du milieu de terrain du Sporting CP. Une somme qui ferait de Manuel Ugarte le milieu de terrain le plus cher de l'histoire du PSG. Le 10 Sport vous propose d'ailleurs de découvrir le top 5 de ce classement.

5) Grzegorz Krychowiak - 2016 - 27,5M€

En cinquième position, on retrouve ainsi Grzegorz Krychowiak. Auteur de belles saison avec le Stade de Reims, le Polonais s'est surtout distingué avec le Séville FC qu'il rejoint en 2014. Le temps pour lui de remporter deux Ligues Europa sous les ordres d'un certain Unai Emery. Le technicien espagnol va d'ailleurs rejoindre le PSG en 2016, soit quelques semaines avant la signature de Grzegorz Krychowiak pour 27,5M€. Il n'arrivera cependant jamais à s'imposer à Paris et sera prêté seulement un an plus tard à West Bromwich Albion.

4) Idrissa Gueye - 2019 - 30M€

Trois plus tard, le PSG cherche toujours à muscler son entrejeu en trouvant les successeurs de Thiago Motta et Blaise Matuidi. En quête d'un milieu de terrain travailleur, le club de la capitale mise alors sur Idrissa Gueye qui débarque en provenance d'Everton pour 30M€. Malgré quelques prestations remarquables, le Sénégalais ne s'imposera jamais comme un cadre au PSG et finira par faire son retour chez les Toffees en 2022 pour environ 4M€.

🚨La presse portugaise lâche une bombe sur le mercato du #PSG qui aurait levé la clause de Manuel Ugarte pour 60M€. @le10sport révélait d'ailleurs l'été dernier que le dossier Ugarte allait devenir chaud en 2023. C'est bien le cas : https://t.co/He0RkE9X38 — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) May 25, 2023

3) Leandro Paredes - 2019 - 40M€

En janvier 2019, face à l'urgence de la recherche d'un milieu de terrain, le PSG n'hésite pas à sortir le chéquier pour recruter Leandro Paredes qui débarque en provenance du Zenith Saint-Pétersbourg. Après une première partie de saison durant laquelle Thomas Tuchel avait du se montrer inventif sur le plan tactique, en plaçant notamment Marquinhos au milieu de terrain, le technicien allemand se réjouit de la signature de l'Argentin. Malgré tout, Leandro Paredes alterne le bon et le moins bon jusqu'à devenir un boulet aujourd'hui pour le club de la capitale qui essaiera par tous les moyens de le vendre cet été.

2) Vitinha - 2022 - 41,5M€

Pour son premier transfert à la tête du PSG, Luis Campos avait frappé fort l'été dernier. En effet, le conseiller sportif du PSG avait ainsi activé ses réseaux au Portugal pour boucler le transfert de Vitinha. Grand espoir du FC Porto, le jeune milieu de terrain a débarqué pour 41,5M€. Auteur d'une première partie de saison prometteuse, Vitinha n'a pas réussi à tenir la distance. Mais il aura l'occasion de confirmer la saison prochaine qu'il est bien un grand espoir du football portugais.

1) Javier Pastore - 2011 - 42M€