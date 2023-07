Le PSG va-t-il réussir à convaincre Kylian Mbappé ?

La rédaction

Les prochains jours vont être très importants pour l’avenir de Kylian Mbappé, mais également pour celui du Paris Saint-Germain. On devrait en effet bientôt savoir si le Français pourra rester la saison prochaine ou si un transfert sera lancé, afin d’éviter le scénario catastrophe d’un départ libre en juin 2024. Selon-vous, le PSG aurait-il les arguments pour convaincre Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

On pourrait assister à un mercato historique cet été, puisque le PSG et au bord du gouffre. Lionel Messi est parti, Neymar est poussé vers la sortie et Kylian Mbappé a récemment annoncé vouloir faire une dernière saison... avant de partir libre. Un désastre pour le club parisien, qui pourrait perdre la face après lui avoir offert un contrat légendaire il y a un peu plus d’un an.

Le Real Madrid prêt à oublier Mbappé, le PSG va déchanter https://t.co/O0T5QRBz6S pic.twitter.com/lFHgkEzI06 — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Le PSG souhaite le prolonger, mais...

Ces premières semaines de juillet vont être cruciales. La Gazzetta dello Sport a en effet révélé qu’un nouveau contrat pourrait être proposé à Mbappé. Il s’agirait d’un contrat de deux ans, qui comporterait une clause de départ activable dès l’été 2024, dont le montant n’a pas été dévoilé. Ce contrat pourrait être présenté à Fayza Lamari, mère de Mbappé, lors d’une rencontre qui devrait avoir lieu au cours des prochains jours.

Un transfert plus que compliqué ?