Le PSG va frapper pour sa priorité du mercato, la réponse est sans appel

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte tenter sa chance pour Rayan Cherki, malgré le refus catégorique de l'OL de vendre. En effet, Luis Campos est sur le point de lancer une offensive de dernière minute pour le crack de 19 ans. Toutefois, les Gones ont encore fermé la porte au départ de Rayan Cherki, par l'intermédiaire de Laurent Blanc.

Alors que Pablo Sarabia a quitté le PSG pour s'engager en faveur de Wolverhampton, Luis Campos veut offrir un nouvel attaquant à Christophe Galtier cet hiver. Dans cette optique, le conseiller football du PSG a identifié le profil de Rayan Cherki, qui est sa priorité offensive.

Le PSG va passer à l'assaut pour Rayan Cherki

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte tenter le tout pour le tout avec Rayan Cherki, et ce, malgré la résistance de l'OL, qui ne compte en aucun cas lâcher sa pépite de 19 ans cet hiver. Selon nos informations de ce samedi soir, Luis Campos a d'ailleurs prévu de lancer une offensive de dernière minute pour tenter de faire plier les Gones de Jean-Michel Aulas. Toutefois, ils ne semblent pas du tout être sur le point de céder.

«Rayan Cherki est encore là, on veut qu’il reste»