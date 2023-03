Le PSG tente un gros coup, le rendez-vous est pris pour cet été

Thomas Bourseau

La presse espagnole évoque ces dernières heures la présence du PSG dans la course à la signature de Benjamin Pavard. Prêt à écouter le Bayern Munich pour y prolonger son contrat, Pavard pourrait prendre la porte si deux conditions précises n'étaient pas respectées.

Benjamin Pavard semble avoir quelque peu la tête ailleurs. Et ce n’est pas son interview accordée à L’Equipe à l’automne dernier qui affirmera le contraire. Le champion du monde 2018 ne s’est pas dit contre l’idée de relever un nouveau défi ailleurs qu’au Bayern Munich où il évolue depuis 2019. Et comme AS l’a confié ces dernières heures, le PSG serait sur les rangs pour accueillir le polyvalent défenseur droit et central.

En plein chantier, le PSG veut relancer un joueur de Deschamps https://t.co/55DCGI7Uqi pic.twitter.com/W0eUPgDOpk — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Pavard est attendu au PSG et met la pression sur le Bayern

A en croire les propos tenus par l’entourage de Benjamin Pavard à AS , le Bayern Munich aurait l’avantage de priorité face aux clubs intéressé par le défenseur, mais pour cela, il faudrait lui promettre une installation permanente au poste de défenseur central. Si l’inverse se produisait, Pavard déciderait de partir et pourrait ainsi faire le bonheur du PSG.

Le Bayern prêt à vendre Pavard si la situation reste inchangée