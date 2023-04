Le PSG se lâche sur Messi, c’est hallucinant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vivement critiqué ces dernières semaines, Lionel Messi est méconnaissable depuis le retour de la Coupe du monde comme en témoigne sa nouvelle prestation décevante face à l’OL dimanche soir (0-1). Par conséquent, un départ de l’Argentin prend forme, mais Christophe Galtier continue de défendre le numéro 30 du PSG.

Auteur d'une première partie de saison globalement convaincante, le PSG espérait pouvoir toujours compter sur un Lionel Messi au sommet de sa forme après la Coupe du monde. Mais La Pulga déçoit depuis le début de l'année 2023 à l'image de sa prestation face à l'OL dimanche soir. Néanmoins, Christophe Galtier continue de défendre son joueur.

Messi s’offre un incroyable cadeau, le PSG en danger https://t.co/ceCNdrqPvB pic.twitter.com/zRwvpDQyO0 — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Galtier défend Messi

« Je les trouve durs. On attend que Leo et Kylian (Mbappé) débloquent les situations. Leo est notre animateur, donc il tente beaucoup et a automatiquement beaucoup de déchets. Mais autour de Leo, il faut un dépassement de fonction des joueurs. On ne peut pas tout attendre de Leo et Kylian. Leo a tenté et a réussi certaines choses, des décalages ou autres. Mais il a aussi raté des relations techniques avec ses partenaires. Il y avait quand même beaucoup de densité. Ces sifflets sont durs selon moi parce qu’il a beaucoup beaucoup donné sur la première partie de saison. Il a été passeur et buteur en 2023. C’est aussi aux autres de faire plus pour amener plus de danger », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«Je n’ai jamais pensé me priver de lui»