Le PSG reçoit une réponse à 150M€ pour l'après-Mbappé

Lancé dans sa quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG aurait dégainé une offre de 100M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Pas de quoi convaincre Naples de lâcher son ailier géorgien. Le club italien attend effectivement 150M€ pour accepter une vente.

C'est le principal chantier qui attend le PSG cet été. Depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale cherche la meilleure façon de remplacer son attaquant vedette. Dans cette optique, plusieurs noms circulent ces derniers mois, mais l'un d'entre eux devient de plus en plus sérieux, à savoir Khvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien du Napoli.

Le PSG lâche 100M€ pour Kvaratskhelia

D'ailleurs, selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG aurait dégainé une première offre estimée à 100M€ pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Mais cela ne suffira pas à convaincre Naples de lâcher son international géorgien.

Naples réclame 150M€ !

En effet, le média italien ajoute qu'Aurelio De Laurentiis a repoussé cette offre et réclame désormais 150M€ pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Dans le même temps, le président du Napoli espère convaincre son ailier de prolonger son contrat. Pour cela, une rencontre avec l'agent de Kvaratskhelia a eu lieu récemment, sans que cela n'aboutisse à un accord. Naples propose 4M€ par an plus des bonus à son joueur, qui attend 5M€ de base. Reste à savoir si le PSG pourra sauter sur l'occasion.