Le PSG rate un grand nom, il dévoile le nom du coupable

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Juste après la fin de sa carrière, Thiago Motta s'est vu offrir un poste d'entraîneur des U19 au PSG. Cependant, tout ne s'est passé comme prévu puisque l'ancien milieu de terrain qui est parti seulement un an après sa nomination sur le banc des jeunes parisiens. Et visiblement, c'est Antero Henrique qui a plombé la montée en puissance de Thiago Motta au sein du club de la capitale.

Arrivé au PSG en 2012, Thiago Motta s'est rapidement imposé comme un joueur clé du club de la capitale et l'une des figures de l'ère QSI. Il a d'ailleurs fini sa carrière de joueur à Paris et entamé celle d'entraîneur avec les jeunes parisiens. En effet, dans la foulée de sa retraite, le PSG lui a offert un poste sur le banc des U19 qu'il n'aura conservé qu'une saison. Et pour cause, selon Pierre Ménès, le responsable n'est autre qu'Antero Henrique, directeur sportif du PSG à l'époque.

Panique au PSG, un joueur finit à l’hôpital https://t.co/4lZQ28FhXK pic.twitter.com/9hjtL0591y — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

«Antero Henrique n'a eu de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues»

« Il faut pas oublier que quand il était entraîneur de la réserve, Antero Henrique n'a eu de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues », révèle-t-il sur sa chaîne YouTube , avant d'assurer que Thiago Motta souhaite toujours revenir au PSG à l'avenir : « Alors je ne sais pas quand mais c'est en tout cas clairement la volonté de Thiago parce que le PSG est un club qui l'a profondément marqué quand il était joueur ».

«J'espère le voir un jour sur le banc du PSG»