Le PSG prêt à renoncer à son salary cap, un gros chèque doit être signé ?

Le PSG l’a bien fait savoir à l’occasion des discussions de la prolongation d’Ousmane Dembélé : un salary cap est désormais en place. Au sein du club de la capitale, on ne veut donc plus faire de folies concernant les salaires accordés. Mais cela vaut-il vraiment pour tout le monde ? Alors que la question se pose pour Dembélé, le PSG pourrait-il faire une autre exception ?
Du côté du PSG, il n’est plus question de dépenser de grosses salaires. Nasser Al-Khelaïfi l’avait bien fait savoir en évoquant le cas d’Ousmane Dembélé. En effet, le président parisien avait été très clair, indiquant qu’il fallait désormais respecter un salary cap : « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne ».
Luis Enrique va prolonger avec quel salaire ?
Ce salary cap tiendra-t-il toutefois au PSG au moment de finaliser certains dossiers ? La question se pose actuellement avec Ousmane Dembélé. Un autre dossier pourrait également être concerné par ces interrogations : Luis Enrique. L’actuel entraîneur du club de la capitale est sous contrat jusqu’en 2027 mais selon les dernières informations, Paris a entamé les premières démarches pour le prolonger. Mais avec quel salaire ?
« Il y aura peut-être un traitement différent »
Pour ce qui des prochains émoluments de Luis Enrique, le salary cap du PSG pourrait très bien être outrepassé. « C’est un secret de Polichinelle que le PSG veut prolonger Luis Enrique. Ils lui ont dit depuis le début de la saison. Il sait que le PSG veut le prolonger avec un contrat à long terme. Ce qui va être intéressant c’est de voir si le salary cap dont a parlé Nasser Al-Khelaïfi va s’appliquer aussi à l’entraîneur. Je pense qu'il y aura peut-être un traitement différent », a expliqué Fabrice Hawkins, journaliste de RMC.
Alors, le PSG doit-il signer un gros chèque pour le prochain contrat de Luis Enrique ?