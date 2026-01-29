Le PSG prêt à renoncer à son salary cap, un gros chèque doit être signé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG l’a bien fait savoir à l’occasion des discussions de la prolongation d’Ousmane Dembélé : un salary cap est désormais en place. Au sein du club de la capitale, on ne veut donc plus faire de folies concernant les salaires accordés. Mais cela vaut-il vraiment pour tout le monde ? Alors que la question se pose pour Dembélé, le PSG pourrait-il faire une autre exception ?

Du côté du PSG, il n’est plus question de dépenser de grosses salaires. Nasser Al-Khelaïfi l’avait bien fait savoir en évoquant le cas d’Ousmane Dembélé. En effet, le président parisien avait été très clair, indiquant qu’il fallait désormais respecter un salary cap : « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne ».

Le PSG le considère comme le meilleur du monde, les dirigeants veulent absolument sa signature https://t.co/Lw6FTssl0t — le10sport (@le10sport) January 27, 2026

Luis Enrique va prolonger avec quel salaire ? Ce salary cap tiendra-t-il toutefois au PSG au moment de finaliser certains dossiers ? La question se pose actuellement avec Ousmane Dembélé. Un autre dossier pourrait également être concerné par ces interrogations : Luis Enrique. L’actuel entraîneur du club de la capitale est sous contrat jusqu’en 2027 mais selon les dernières informations, Paris a entamé les premières démarches pour le prolonger. Mais avec quel salaire ?