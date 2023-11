Le PSG prépare un transfert à 60M€

Axel Cornic

A quelques semaines du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain semble déjà avoir activé une première piste avec Martin Zubimendi, révélation de ce début de la saison à la Real Sociedad. D’autres clubs comme le Bayern Munich, Arsenal ou le Borussia Dortmund seraient également sur le coup pour le milieu défensif de 24 ans.

L’une des grandes attractions du prochain mercato pourrait bien nous venir du Pays basque. A 24 ans, Martin Zubimendi est en train de prendre une toute nouvelle envergure à la Real Sociedad et il commencerait à attiser de plus en plus de convoitises à travers l’Europe.

Zubimendi, la dernière idée du PSG

D’après les informations de 90min , le PSG serait sur ses traces pour renforcer un milieu de terrain pourtant déjà bien modifié lors du dernier mercato estival. Avec Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery, il pourrait être le troisième milieu à vocation défensive du club parisien.

Une clause de départ pour faciliter son transfert